Рэпер P. Diddy приговорен к 4 годам тюрьмы

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы и штрафу в $500 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jane Rosenberg / Reuters Фото: Jane Rosenberg / Reuters

В июле этого года суд Нью-Йорка признал Шона Комбса виновным по двум пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию. Он неоднократно вывозил двух своих бывших девушек, в том числе певицу Кэсси (Кассандра Вентура), в дорогие отели, где заставлял их заниматься сексом с другими мужчинами и снимал это на камеру.

Федеральная прокуратура США требовала приговорить рэпера по меньшей мере к 135 месяцам тюремного заключения и оштрафовать его на $500 тыс. Сторона защиты просила ограничиться назначением 14-месячного тюремного срока, чтобы их клиент мог выйти на свободу уже в конце этого года.

Сам P. Diddy перед оглашением приговора отправил письмо судье Аруну Субраманиану, в котором заявил о своем раскаянии, в том числе за избиение Кэсси в коридоре отеля в Лос-Анджелесе в 2016 году. Рэпер просил судью о «пощаде» ради него самого, его семерых детей и его 84-летней матери. «Прежняя версия меня умерла в тюрьме, и родилась новая. Тюрьма изменит тебя или убьет — я выбираю жизнь»,— говорилось в письме артиста.

Однако, как отметил судья, на протяжении всего процесса рэпер ни разу не признал свою вину в принуждении двух девушек к сексу за деньги с другими мужчинами. Кроме того, судья счел отягчающим обстоятельством угрозы P. Diddy опубликовать записи половых актов девушек с другими мужчинами.

Уже в СИЗО P. Diddy запустил курсы по саморазвитию для своих сокамерников, а также договорился с китайским миллиардером Гуо Венгуем, сидящим в соседней камере, о создании ИИ-платформы для помощи молодежи.

Кирилл Сарханянц