Лучше меньше, да лучше

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Очередной ПМЭФ завершил свою работу. Главы регионов и руководители корпораций отчитались о баснословных суммах подписанных соглашений — с каждым годом цифры все внушительнее.

Правда, немного настораживает, что нередко потом такие мегапроекты не доходят даже до начальной стадии. Навскидку только по Петербургу таких прожектов на бумаге за последние годы было анонсировано с добрый десяток. Например, четыре года назад городом было объявлено о соглашении с компанией GloraX по реконструкции Апраксина двора. Уже тогда проект выглядел фантастически. Если в нулевые годы структуры Олега Дерипаски, административные возможности которого в разы превышали возможности нового инвестора, не смогли реализовать планы по современному использованию Апрашки, то надеяться, что GloraX сумеет разрулить сложный узел проблем, было слишком оптимистично. Уже через пару лет стало понятно, что и этим замыслам сбыться не суждено.

Сейчас объявлено о новых планах по строительству зоопарка: группа компаний «Сотэкс» обещает построить современный комплекс на 85 га в Приморском районе. На проект со сроками окупаемости явно выше, чем в жилищном секторе, по самым скромным оценкам экспертов, понадобится направить десятки миллиардов рублей. Хочется пожелать новому инвестору успехов в реализации проекта, но немного настораживает, что предыдущие планы по созданию зоопарка в Приморском районе, вынашиваемые властями города с прошлого века, дальше идеи не продвинулись.

Понятно, что ПМЭФ — это, помимо возможности для представителей власти и бизнеса лично встретиться и пообщаться, своего рода ярмарка идей и концепций. Но с каждым годом цифры соглашений растут, а реальных проектов по-прежнему мало.

Для того чтобы мегапланы вызывали у горожан доверие и они бы понимали, ради чего в начале июня им приходится несколько дней стоять в пробках, участникам форума имело бы смысл выносить более тщательно подготовленные проекты. Лучше меньше, да лучше, как сказал один менеджер.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Экономический форум. Итоги»