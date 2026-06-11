Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на праздничных выходных 12–14 июня
11 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых документальный фильм про альпинизм «Цена вершины» и киргизский хоррор «Кассандра». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Цена вершины
- Режиссер: Джон Глассберг
- В ролях: Эмили Хэррингтон, Седар Райт, Линн Хилл, Алекс Хоннольд, Санни Маккэндлесс, Тим Хэрринтон
- Жанр: документальный, спорт / Австрия, США / 83 мин.
- В прокате: с 11 июня
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «Знаменитая скалолазка Эмили Харрингтон, покорившая Эверест, ставит перед собой новую, почти невозможную цель — подняться на стену Эль-Капитан всего за 24 часа. Ни одной женщине до нее это еще не удавалось. Но на пике формы Эмили срывается и получает серьезную травму. Теперь под угрозой оказывается не только рекорд, но и ее возвращение в большой спорт. Преодолевая страх, боль и сомнения, она должна решить, готова ли вновь рискнуть всем ради мечты и места в истории».
Кассандра
- Режиссер: Бекзат Пирматов
- В ролях: Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Жаннат Керимбаев, Эльдияр Джарашев
- Жанр: фэнтези, триллер, драма / Кыргызстан / 90 мин.
- В прокате: с 11 июня
Кинопрокатчик «Ray of Sun Pictures»: «Начало 1980-х. Девушка, переживающая тяжёлую утрату, каждую ночь просыпается все более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения она отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнаёт, что стала жертвой албасты — древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри».
Холоп 3
- Режиссер: Клим Шипенко
- В ролях: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова
- Жанр: комедия, приключения / Россия / 126 мин.
- В прокате: с 11 июля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи».
Крик: возвращение убийцы
- Режиссер: Джордон Фосс
- В ролях: Ян Луис Кастелланос, Тиана Ле, Элизабет Ю, Ванесса Рубио, Кэйси Миллс, Гилберт Овуор
- Жанр: ужасы, триллер / США / 102 мин.
- Слоган: «Тебе не убежать, тебе не спрятаться»
- В прокате: с 11 июня
Кинопрокатчик «Киномания»: «Тихий городок потрясла череда жестоких преступлений. Виной тому — маньяк из местных легенд в красном пальто и жуткой маске. В то же время местный житель находит коллекцию странных видеокассет, способных пролить свет на личность серийного убийцы. Но к чему приведёт его это расследование и будет ли он рад узнать, кто на самом деле скрывается за маской этого беспощадного преступника».
Школа магических зверей. Хранители чуда
- Режиссеры: Бернхард Яспер, Мэгги Перен
- В ролях: Эмилия Майер, Лорис Сихровски, Эмилия Писке, Луис Ворбах, Самуэль Шнайдер, Леонард Конрадс
- Жанр: фэнтези, приключения, семейный / Германия / 102 мин.
- В прокате: с 11 июня
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Добро пожаловать в волшебное сообщество и школу магических зверей! Ученикам и их говорящим питомцам предстоит отправиться навстречу новым приключениям и пройти ряд испытаний, чтобы отыскать настоящее чудо и спасти школу от закрытия».
День рождения
- Режиссер: Мигель Анхель Хименес
- В ролях: Уиллем Дефо, Виктория Кармен Сонн, Эмма Суарес, Джо Коул, Христос Стерьоглу, Антонис Циоциопулос
- Жанр: драма / Греция, Испания, Великобритания, Нидерланды / 103 мин.
- В прокате: с 4 июня
Кинокритик Михаил Трофименков: «Так убедительно сыграть такую роль за гранью всякого правдоподобия вряд ли было кому по силам, кроме 70-летнего Уиллема Дефо. Мускулистое экорше, воплощенная "пляска смерти", уродливый красавец с оскалом черепа и больными глазами. Дорогого стоит его одинокое сиртаки, которое он начинает в каком-то безвоздушном пространстве, выходя затем на поляну перед презираемыми им гостями. В этом танце слились все лучшие роли Дефо».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Монстр и остров».
Беспечный возраст
- Режиссер: Сэм Хэйес
- В ролях: Одесса Эзайон, Мэйсон Гудинг, Майкл Влэмис, Тайлер Альварес, Франческа Ноэль, Ариэль Уинтер
- Жанр: комедия / США / 99 мин.
- Слоган: «Слишком жарко, чтобы спать»
- В прокате: с 4 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Мотив несостоятельности конвенциональных представлений об успехе в "Беспечном возрасте"… тоже присутствует. Но подан он с присущим юности оптимизмом. Взрослая жизнь со всеми ее проблемами когда-нибудь обязательно начнется, но еще не сегодня, а пока можно утопить все свои печали в чужом бассейне».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бассейный образ жизни».
Закулисье реальности
- Режиссер: Кейн Парсонс
- В ролях: Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл, Эван Джогиа
- Жанр: ужасы / США / 110 мин.
- В прокате: с 4 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «...метания героев по подвалам, этажам и коридорам тянутся, кажется, бесконечно, и ничего интересного в них не появляется. Что делает рекордные заработки фильма более поражающими воображение, чем показанные в нем загадочные пространства».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В комнате с желтым потолком».
Преступление на третьем этаже
- Режиссер: Реми Безансон
- В ролях: Жиль Леллуш, Летиция Каста, Гийом Гальенн, Изабель Эме Гонсалес-Сола, Дженна Кнафо, Катаюн Латиф
- Жанр: драма, комедия / Франция / 104 мин.
- В прокате: с 4 июня
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Преступление на третьем этаже" (этаж, конечно же, четвертый: переводчики халтурят уже в названии) и есть ремейк "Окна во двор". Но снятый в неуместном жанре "иронического детектива", с непрестанными подмигиваниями зрителям, сценарными промахами и абсолютным неумением создавать тот самый саспенс, искусству которого воображаемый Хичкок учит воображаемую Колетт».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Окно в Хичкока».
Момо
- Режиссер: Кристиан Диттер
- В ролях: Алекса Гудолл, Аралойин Ошунреми, Дженнифер Эмейка Петтерссон, Клас Банг, Лора Хэддок, Мартин Фриман
- Жанр: фэнтези, семейный / Германия / 91 мин.
- В прокате: с 4 июня
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Маленькая сирота Момо обладает удивительным даром — она может вдохновлять людей и пробуждать в них всё самое лучшее. Однажды девочка замечает, что в её городе появились странные "серые господа", которые учат эффективно тратить своё время. Вот только люди от этого становятся всё более несчастными, ведь в погоне за продуктивностью они растрачивают свои жизни. Момо объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть его жителям потерянную радость».