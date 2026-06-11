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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на праздничных выходных 12–14 июня

11 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых документальный фильм про альпинизм «Цена вершины» и киргизский хоррор «Кассандра». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Цена вершины
Кассандра
Холоп 3
Крик: возвращение убийцы
Школа магических зверей. Хранители чуда
День рождения
Беспечный возраст
Закулисье реальности
Преступление на третьем этаже
Момо
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Цена вершины (Girl Climber, 2025)

Цена вершины

  • Режиссер: Джон Глассберг
  • В ролях: Эмили Хэррингтон, Седар Райт, Линн Хилл, Алекс Хоннольд, Санни Маккэндлесс, Тим Хэрринтон
  • Жанр: документальный, спорт / Австрия, США / 83 мин.
  • В прокате: с 11 июня

Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «Знаменитая скалолазка Эмили Харрингтон, покорившая Эверест, ставит перед собой новую, почти невозможную цель — подняться на стену Эль-Капитан всего за 24 часа. Ни одной женщине до нее это еще не удавалось. Но на пике формы Эмили срывается и получает серьезную травму. Теперь под угрозой оказывается не только рекорд, но и ее возвращение в большой спорт. Преодолевая страх, боль и сомнения, она должна решить, готова ли вновь рискнуть всем ради мечты и места в истории».

Кассандра (2026)

Кассандра

  • Режиссер: Бекзат Пирматов
  • В ролях: Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Жаннат Керимбаев, Эльдияр Джарашев
  • Жанр: фэнтези, триллер, драма / Кыргызстан / 90 мин.
  • В прокате: с 11 июня

Кинопрокатчик «Ray of Sun Pictures»: «Начало 1980-х. Девушка, переживающая тяжёлую утрату, каждую ночь просыпается все более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения она отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнаёт, что стала жертвой албасты — древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри».

Холоп 3 (2026)

Холоп 3

  • Режиссер: Клим Шипенко
  • В ролях: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова
  • Жанр: комедия, приключения / Россия / 126 мин.
  • В прокате: с 11 июля

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи».

Крик: возвращение убийцы (Black Spines, 2024)

Крик: возвращение убийцы

  • Режиссер: Джордон Фосс
  • В ролях: Ян Луис Кастелланос, Тиана Ле, Элизабет Ю, Ванесса Рубио, Кэйси Миллс, Гилберт Овуор
  • Жанр: ужасы, триллер / США / 102 мин.
  • Слоган: «Тебе не убежать, тебе не спрятаться»
  • В прокате: с 11 июня

Кинопрокатчик «Киномания»: «Тихий городок потрясла череда жестоких преступлений. Виной тому — маньяк из местных легенд в красном пальто и жуткой маске. В то же время местный житель находит коллекцию странных видеокассет, способных пролить свет на личность серийного убийцы. Но к чему приведёт его это расследование и будет ли он рад узнать, кто на самом деле скрывается за маской этого беспощадного преступника».

Школа магических зверей. Хранители чуда (Die Schule der magischen Tiere, 2025)

Школа магических зверей. Хранители чуда

  • Режиссеры: Бернхард Яспер, Мэгги Перен
  • В ролях: Эмилия Майер, Лорис Сихровски, Эмилия Писке, Луис Ворбах, Самуэль Шнайдер, Леонард Конрадс
  • Жанр: фэнтези, приключения, семейный / Германия / 102 мин.
  • В прокате: с 11 июня

Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Добро пожаловать в волшебное сообщество и школу магических зверей! Ученикам и их говорящим питомцам предстоит отправиться навстречу новым приключениям и пройти ряд испытаний, чтобы отыскать настоящее чудо и спасти школу от закрытия».

День рождения (The Birthday Party, 2025)

День рождения

  • Режиссер: Мигель Анхель Хименес
  • В ролях: Уиллем Дефо, Виктория Кармен Сонн, Эмма Суарес, Джо Коул, Христос Стерьоглу, Антонис Циоциопулос
  • Жанр: драма / Греция, Испания, Великобритания, Нидерланды / 103 мин.
  • В прокате: с 4 июня

Кинокритик Михаил Трофименков: «Так убедительно сыграть такую роль за гранью всякого правдоподобия вряд ли было кому по силам, кроме 70-летнего Уиллема Дефо. Мускулистое экорше, воплощенная "пляска смерти", уродливый красавец с оскалом черепа и больными глазами. Дорогого стоит его одинокое сиртаки, которое он начинает в каком-то безвоздушном пространстве, выходя затем на поляну перед презираемыми им гостями. В этом танце слились все лучшие роли Дефо».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Монстр и остров».

Беспечный возраст (Pools, 2025)

Беспечный возраст

  • Режиссер: Сэм Хэйес
  • В ролях: Одесса Эзайон, Мэйсон Гудинг, Майкл Влэмис, Тайлер Альварес, Франческа Ноэль, Ариэль Уинтер
  • Жанр: комедия / США / 99 мин.
  • Слоган: «Слишком жарко, чтобы спать»
  • В прокате: с 4 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Мотив несостоятельности конвенциональных представлений об успехе в "Беспечном возрасте"… тоже присутствует. Но подан он с присущим юности оптимизмом. Взрослая жизнь со всеми ее проблемами когда-нибудь обязательно начнется, но еще не сегодня, а пока можно утопить все свои печали в чужом бассейне».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бассейный образ жизни».

Закулисье реальности (Backrooms, 2026)

Закулисье реальности

  • Режиссер: Кейн Парсонс
  • В ролях: Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл, Эван Джогиа
  • Жанр: ужасы / США / 110 мин.
  • В прокате: с 4 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «...метания героев по подвалам, этажам и коридорам тянутся, кажется, бесконечно, и ничего интересного в них не появляется. Что делает рекордные заработки фильма более поражающими воображение, чем показанные в нем загадочные пространства».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В комнате с желтым потолком».

Преступление на третьем этаже (Le crime du 3e &eacute;tage, 2026)

Преступление на третьем этаже

  • Режиссер: Реми Безансон
  • В ролях: Жиль Леллуш, Летиция Каста, Гийом Гальенн, Изабель Эме Гонсалес-Сола, Дженна Кнафо, Катаюн Латиф
  • Жанр: драма, комедия / Франция / 104 мин.
  • В прокате: с 4 июня

Кинокритик Михаил Трофименков: «"Преступление на третьем этаже" (этаж, конечно же, четвертый: переводчики халтурят уже в названии) и есть ремейк "Окна во двор". Но снятый в неуместном жанре "иронического детектива", с непрестанными подмигиваниями зрителям, сценарными промахами и абсолютным неумением создавать тот самый саспенс, искусству которого воображаемый Хичкок учит воображаемую Колетт».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Окно в Хичкока».

Момо (Momo, 2025)

Момо

  • Режиссер: Кристиан Диттер
  • В ролях: Алекса Гудолл, Аралойин Ошунреми, Дженнифер Эмейка Петтерссон, Клас Банг, Лора Хэддок, Мартин Фриман
  • Жанр: фэнтези, семейный / Германия / 91 мин.
  • В прокате: с 4 июня

Кинопрокатчик «Экспонента»: «Маленькая сирота Момо обладает удивительным даром — она может вдохновлять людей и пробуждать в них всё самое лучшее. Однажды девочка замечает, что в её городе появились странные "серые господа", которые учат эффективно тратить своё время. Вот только люди от этого становятся всё более несчастными, ведь в погоне за продуктивностью они растрачивают свои жизни. Момо объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть его жителям потерянную радость».

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