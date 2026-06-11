Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Так убедительно сыграть такую роль за гранью всякого правдоподобия вряд ли было кому по силам, кроме 70-летнего Уиллема Дефо. Мускулистое экорше, воплощенная "пляска смерти", уродливый красавец с оскалом черепа и больными глазами. Дорогого стоит его одинокое сиртаки, которое он начинает в каком-то безвоздушном пространстве, выходя затем на поляну перед презираемыми им гостями. В этом танце слились все лучшие роли Дефо».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Монстр и остров».