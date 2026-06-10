Трамп: Ирану придется «заплатить цену» за затягивание переговоров

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в армии Ирана «творится полный бардак». По его словам, США удалось почти полностью разгромить иранские флот и авиацию. Господин Трамп заявил, что Иран тянул с заключением мирной сделки и теперь «заплатит за это».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Иран потерпел полное поражение. Иран только говорит, но ничего не делает... Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них выгодна, теперь им придется заплатить за это!» — написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

9 июня Дональд Трамп пообещал достичь сделки с Ираном за две недели. В ночь на 10 июня США ударили по двум водохранилищам в иранском городе Сирик. 20 тыс. иранцев остались без воды. По данным Reuters, США нанесли удары почти по 20 целям. Иранские военные в ответ атаковали базы США на Ближнем Востоке. С утра Иран отчитался об успешных ударах по объектам США в Иордании, Кувейте и Бахрейне.