Иран уточнил цели ответной атаки на объекты США на Ближнем Востоке

Иран заявил об успешных ударах по объектам США в Иордании, Кувейте и Бахрейне, которые он нанес в ответ на атаку американской стороны на республику. Большинство запущенных ракет и БПЛА точно поразили назначенные цели, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на военных спикеров.

«Баллистические ракеты и беспилотники Вооруженных сил Исламской Республики преодолели системы ПВО, размещенные на базах США, и поразили Аль-Азрак (авиабаза в Иордании. — "Ъ"), Али Аль-Салем (авиабаза в Кувейте. — "Ъ") и базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне», — утверждает Fars.

В ночь на 10 июня иранская сторона сообщила об ударах США по двум водохранилищам в городе Сирик на юге страны. По данным Reuters, США ударили почти по 20 целям на территории страны. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам.