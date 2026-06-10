В Иране 20 тысяч человек остались без воды из-за ударов США

В иранской провинции Хормозган 20 тыс. человек остались без водоснабжения после ударов США по резервуарам с водой, сообщил гендиректор компании по водоснабжению и канализации провинции Хамзе Пур. По его словам, подача воды в населенные пункты прекращена, власти ищут альтернативные варианты снабжения.

«Инфраструктура распределения питьевой воды, включающая два бетонных резервуара объемом 500 и 2 000 куб. м с соответствующим механическим оборудованием, предназначенные для города Кухестак и 10 деревень района Бамани... была разрушена в результате атак американского противника»,— рассказал господин Пур (цитата по ТАСС).

Сегодня ночью гостелерадио Ирана сообщило, что США нанесли удары по двум водохранилищам в городе Сирик на юге страны. В районе Бамани остановлена подача питьевой воды, в Сирик повреждена телекоммуникационная мачта. По данным Reuters, США ударили почти по 20 целям в Иране. Иранские военные в ответ атаковали базы США на Ближнем Востоке.

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