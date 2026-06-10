Иран заявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Как передает иранское агентство Mehr, запуск ракет и беспилотников стал ответом на удары США по территории Ирана.

Власти Бахрейна, Кувейта и Иордании сообщали о работе систем ПВО. По информации Reuters, США перехватили почти все ракеты и БПЛА, выпущенные Ираном.

Ранее США атаковали Иран, включая портовый город Бендер-Аббас, а также острова Сирик и Кешм. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары стали ответом на уничтожение американского боевого вертолета Apache, который был сбит 8 июня.