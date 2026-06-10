В Иране атакованы два водохранилища

Гостелерадио Ирана (IRIB) сообщило, что США нанесли удары по двум водохранилищам в городе Сирик на юге страны. В районе Бамани остановлена подача питьевой воды.

Власти Ирана заявили, что в городе Сирик также повреждена телекоммуникационная мачта. Местные СМИ передают, что взрывы прозвучали в том числе на острове Кешм, в городах Джаск и Кух-Мобарак.

США начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый в районе Ормузского пролива вертолет. По информации Axios, вооруженные силы страны провели как минимум три волны ударов. Власти Ирана в ответ запустили ракеты и беспилотники по американским объектам на Ближнем Востоке.