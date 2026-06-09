Трамп пообещал достичь сделки с Ираном в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие две недели заключат сделку с Ираном. По словам господина Трампа, Вашингтон и Тегеран находятся в процессе активных переговоров, и иранская сторона готова к компромиссу.

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Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я думаю, что мы побеждаем в этой битве, но по-настоящему мы одержим победу в ближайшие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут»,— цитарует американского президента телеканал CNN.

7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Тогда Дональд Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую — отказаться от ответной атаки. Позже Армия Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам.

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