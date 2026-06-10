«Медиаотрасли необходимо консолидироваться»

Жизнь в эпоху перемен предполагает умение быстро учиться новому, и первыми эту необходимость ощущают журналисты — люди, работающие на новостной передовой и по долгу службы обязанные освещать события и изменения, происходящие в мире. Каких навыков требует сегодня эта профессия, какую вызовы стоят перед отраслью и в чем новая ценность Петербургского международного экономического форума, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец рассказала директору по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александру Щелканову.

— Сегодня все средства массовой информации, все медиаспециалисты работают в новых условиях. Каких новых навыков требует эта профессия?

— Это довольно сложный вопрос, потому что, с одной стороны, все новое — это хорошо забытое старое и никто не отменял журналистской классики, а именно — хорошего фундаментального образования, грамотности, общего понимания всех социогуманитарных направлений. Потому что невозможно комментировать, например, ситуацию на Ближнем Востоке, если ты не знаешь истории этого региона, его культуры, религии и всех тонких хитросплетений его жизни. А с другой стороны, сегодня медийщики точно находятся на передовой технологического прогресса, и если вы, работая в этой профессии, никак не используете нейросеть, то вы точно отстали и индустрия вас вытеснит в результате за борт. Так что работать с искусственным интеллектом точно нужно учиться.

— Но, по-видимому, все же осторожно?

— Это еще один большой вызов. Мы говорили о нем на ПМЭФ, на одной из сессий, связанной с нейросетями. Это действительно ускоряет создание, а зачастую даже улучшает качество контента. Но ведь нейросети, лидирующие сегодня, обучены не на нашем российском контенте, не на нашем контексте, не на нашей культуре. Это либо западные, либо китайские модели. А значит, тот контент, который они произведут, автоматически будет интерпретировать и воспроизводить нарративы, заложенные в иной культуре.

И как научить медийщика это фильтровать, выстраивать смысловые рамки, через которые будет выпускаться продукт, созданный нейросетью, но очищенный от того, что нам чуждо,— продукт, содержащий те смыслы и ценности, которые откликаются русскому человеку и которые мы хотим внедрять в обществе? Это тоже большой вызов обучению — уже фактически на грани философии и, пожалуй, по сути,— морали и этики. Этому вообще мало кто учит журналистов. Поэтому, мне кажется, сегодня медийщик — это новый человек эпохи Возрождения, который должен все очень хорошо и постоянно обновлять.

— Мы видим, какую большую работу делает Ассоциация руководителей медиа (АРМ) в части регулирования, в том числе цифровой среды. С чем она сейчас работает, какие вызовы стоят перед ней в первую очередь?

— Ассоциация объединяет уже более 80 представителей топ-линейки управленцев региональными и федеральными медиакомандами. И если продолжать тему нейросетей, то перед нами стоит вопрос как раз регулирования взаимодействия платформ искусственного интеллекта, технологических компаний, которые производят и обучают модели, и медиасреды. ИИ, по сути, обучается на информационном массиве, который произвел, например, «Коммерсантъ» или любое другое издание. И, с одной стороны, это помогает заложить те самые правильные смыслы и нарративы, которые журналистами уже были обработаны, с другой — по факту это незаконное использование человеческого труда, а именно — авторского материала.

Этот вопрос необходимо урегулировать так, чтобы дать возможность нашим отечественным суверенным моделям учиться и при этом все-таки обеспечить интересы редакций, которые в эти материалы вкладывают очень много. Вот это тот большой вопрос, которым сегодня занимается АРМ. Осенью планируются слушания в Государственной думе по закону об искусственном интеллекте, и мы очень рассчитываем, что ребята выйдут консолидированной позицией и представят не просто свои размышления, а конкретные предложения.

Еще один важный вопрос — это правовой «экстремизм» в медиа, потому что все наверняка так или иначе столкнулись с тем, как незаконные правообладатели обжалуют использование фотографий, которые медиа забирали из открытых фотобанков. Этот вопрос тоже требует решения — довольно простых поправок в Гражданский кодекс.

Так что вызовов много, и это только часть нашей работы. Уверена, что Ассоциация руководителей медиа появилась как никогда своевременно, потому что отрасль нужно консолидировать.

— Особенно в регионах, где работают, в том числе, и с региональной повесткой, да и в целом ситуация непростая.

— Конечно! А людям нужны региональные СМИ, потому что мы видим, что к своей понятной газете доверие гораздо выше, чем к какому бы то ни было другому источнику. И нужно оставить эти источники информации, потому что информационный суверенитет невозможно сформировать из одних крупных федеральных СМИ и медиа. Нам нужна распределенная система — когда работает много небольших информационных сигналов, исходящих из разных точек, но транслирующих достоверную информацию, с заботой об аудитории и защищая интересы страны.

— Каковы ваши впечатления от Петербургского экономического форума?

— Вот уже второй год подряд мы видим на нем серьезное усиление нравственно-этическо-политической компоненты. То есть на экономическом форуме мы говорим уже не только об экономике, не только об отдельных индустриях. Мы говорим о том, как нам нужно встраивать в бизнес ценностный подход. О том, как формируется новая культура поведения. О том, как информация становится новым важным инструментом и для развития бизнеса, и для выполнения государственных задач. Мы говорим о системном развитии территории не только как о точке экономического роста, но и как о точке культурного роста. На площадке все больше появляется философов, историков, ученых, исследователей.

Это очень классно, потому что, с моей точки зрения, невозможно экономику рассматривать в отрыве от политических и социальных процессов — это единая экосистема. И если мы говорим о новом многополярном мире, который выстраиваем, то в таком мире логично выстроить и гармоничное взаимодействие бизнесменов, политиков, философов, историков, культурологов: только в такой совокупности мы можем найти правду. Кстати, для России это всегда было свойственно: мы редко делили эти понятия. И мне очень нравится, что на форуме я вижу очень много представителей этого социогуманитарного политического направления. Для меня это теперь новая ценность Петербургского международного, пусть еще экономического форума как большой точки сборки не только экономической мысли, но и абсолютно разных направлений.

— И финальный вопрос. Нашу отрасль относят к креативным индустриям. Насколько сейчас медийщики креативны?

— Я сделаю полшажочка назад по поводу включения в креатив. Все вроде бы действительно говорят, что мы креативная индустрия. А с другой стороны, если посмотреть на финансовые и налоговые льготы, преференции, которые есть у других креативных индустрий, то у нас их часто нет. Эту несправедливость тоже хотелось бы устранить, выровняв позицию. Потому что вопрос на самом деле серьезный.

А сами медийщики — конечно, люди креативные. Они придумывают новые направления бизнеса или, если понимают, что как медиа они больше не могут развиваться, уходят в другую сферу: начинают снимать сериалы, короткие ролики и прочее. Это сегодня востребовано. Но нам-то нужны СМИ как точка информации, как источник передачи информации.

Поэтому нужно сделать так, чтобы они оставались в медиа и не уходили в смежные отрасли, ведь информационный суверенитет вкупе с экономическим и стратегическим национальным суверенитетом — это три важнейших составляющих прочного государства. Одно без другого не живет. У нас идет три войны: горячая, экономическая и информационная. И без информационной победы в информационной войне, которая, пожалуй, будет одной из самых сложных, нам точно не продвинуться. В одиночку никто никаких войн никогда не выигрывал, поэтому — опять же — нам нужно консолидироваться и поддержать медиаиндустрию.