Ярославский суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе на 39 млн рублей

В Ярославле завершено расследование уголовного дела по факту коммерческого подкупа на 39 млн руб. и легализации денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обвиняемыми выступают двое жителей Ярославля и двое жителей Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено в 2019 – 2023 годах.

«По версии следствия, руководители и бенефициары ООО "Федорофф" (Краснодар, производство оборудования — прим. "Ъ-Ярославль") и ООО "Сфера 76" (Ярославль, строительство — прим. "Ъ-Ярославль") передали жителю Ярославля, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, незаконное денежное вознаграждение в общей сумме более 39 млн руб.»,— рассказали в прокуратуре.

В частности, 2 млн руб. были переведены на подконтрольный получателю счет, а затем якобы были переданы ему в долг. Деньги передавались за способствование в заключении договоров на техобслуживание и ремонт оборудования без конкурентных процедур, пояснили в прокуратуре. Как сообщил портал Yarnews, получатель денег работал в пивоваренном бизнесе.

Материалы для возбуждения уголовного дела собрало областное УФСБ. Исполняющий обязанности прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по делу.

«После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд Ярославля»,— добавили в прокуратуре.

Алла Чижова