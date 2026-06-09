Прокуратура взяла на контроль ситуацию на границе Крыма после атаки на Чонгарский мост

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль работу автомобильных пунктов пропуска между Крымом и Херсонской областью после атаки беспилотников на Чонгарский мост. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в результате удара БПЛА в ночь на 9 июня был поврежден автомобильный мост в Чонгаре. В связи с этим движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановили.

Для въезда в Крым доступны альтернативные маршруты через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Контроль за ситуацией осуществляет Крымский транспортный прокурор.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Чонгарский мост на границе региона и Крыма получил повторные повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников. После инцидента движение по мосту было перекрыто.

Анна Гречко