С ГУП РО «УРСВ» взыскали 55 млн рублей задолженности за электричество

Арбитражный суд Ростовской области решил взыскать с ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» в пользу ПАО «Россети Юг» 54,9 млн руб. задолженности за потребленное электричество за декабрь 2025 года. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме суммы основного долга, суд обязал ответчика выплатить 5,6 млн руб. пени с 21 марта 2023 года по 2 июня 2026 года с последующим начислением, начиная с 3 июня 2026 года по день фактической оплаты задолженности. С этой частью иска в ГУП РО «УРСВ» не согласились. сославшись на постановление правительства РФ «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2025-2026 годах». В удовлетворении ходатайства ответчика о снижении неустойки судом было отказано.

«Договор по передаче электрической энергии заключен между исполнителем и заказчиком, которые являются юридическими лицами, при этом истец не является гарантирующим поставщиком, а ответчик — лицом, осуществляющим деятельность по управлению МКД, иное ГУП РО «УРСВ» не доказано»,— отметили в суде.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по данным на конец 2025 года, долг ГУП РО «УРСВ» перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» составлял 720 млн руб. Долги всех водоканалов региона перед компанией тогда достигали 1 млрд руб.

По данным портала kartoteka.ru, ГУП РО «УРСВ» зарегистрировано 15 февраля 2013 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Врио директора является Павел Деревятко. Уставный капитал составляет 8 млн руб.

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Наталья Белоштейн