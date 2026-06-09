На стройке ЖК в Новороссийске нашли 16 нелегальных мигрантов

На территории стройки жилого комплекса в Новороссийске полицейские выявили 16 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов установили, что строительные работы на объектах выполняли приезжие из Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Их привлекли к административной ответственности.

По данным УМВД Новороссийска, в ближайшее время в отношении 16 мигрантов будет решен вопрос о выдворении за пределы страны. Полиция собрала 12 материалов проверок в отношении двоих работодателей, которые трудоустраивали нелегальных мигрантов на незаконной основе.

Кристина Мельникова