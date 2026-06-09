На Дону по итогам праймериз победили 200 участников СВО

В Ростовской области 200 кандидатов, победивших в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Государственной Думы, являются участниками СВО. Об этом в ходе конференции партии сообщил секретарь Ростовского реготделения и спикер донского Заксобрания Александр Ищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отметил господин Ищенко, среди победивших есть как кандидаты местного, так и федерального уровня. «Это самое большое количество участников, которые победили по результатам предварительного голосования в сравнении с другими регионами. По всей России победу в предварительном голосовании одержали 1,4 тыс. участников СВО»,— пояснил он.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», явка на электронное предварительное голосование превысила 11% от числа избирателей, включенных в список.

Наталья Шинкарева