На Дону в предварительном голосовании участвовали более 355 тысяч избирателей

В Ростовской области явка на электронное предварительное голосование превысила 11% от числа избирателей, включенных в список. Об этом сообщил на брифинге секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. Он уточнил, что всего проголосовали более 355 тыс. дончан.

Предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Государственной Думы, а также на довыборы в Законодательное собрание Ростовской области проходило 25-31 мая в электронном формате. По словам господина Ищенко, для отбора в Госдуму было зарегистрировано 143 претендента. Среди них есть предприниматели, работники АПК и промышленности, представители спорта, науки и культуры. В среднем конкуренция составила 10 человек на место, добавил Александр Ищенко.

«Среди участников голосования 86% — члены и сторонники партии, 27% — действующие депутаты различных уровней, 15% — молодые люди в возрасте до 35 лет», — отметил он. В этом году среди кандидатов — 22 участника специальной военной операции.

По его ловам, лидерами предварительного голосования по федеральному избирательному округу стали Владимир Гутенев, Александр Шолохов, Виктория Абрамченко, Сергей Бурлаков, Николай Гончаров, Виктор Халын, Максим Гелас, Богдан Бережиани, Алина Литвиненко и Елена Михиденко. По одномандатным избирательным округам в число вошли: в Ростовском ОИО — Дмитрий Сизякин, в Батайском ОИО — Сергей Рожков, в Новочеркасском ОИО — Сергей Медведев, в Неклиновском ОИО — Артем Величко, в Белокалитвенском ОИО — Аслан Хуаде, в Усть-Донецком ОИО — Екатерина Стенякина.

Александр Ищенко добавил, что значительным был конкурс и на предварительном голосовании перед довыборами в Заксобрание Дона по Ворошиловскому (западному) округу №30. Всего — 16 кандидатов. Лидером голосования стал Автандил Очхикидзе.

Мария Хоперская