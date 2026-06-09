Суд отклонил иск петербуржцев к Горизбиркому

Городской суд Петербурга признал обоснованным отказ Санкт-Петербургской избирательной комиссии (СПбИК) в регистрации инициативной группы для проведения референдума по отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Суд отклонил иск, поданный лидером движения «Центральный район за комфортную среду» Ярославом Костровым, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржцы просили обязать Горизбирком повторно рассмотреть вопрос о регистрации инициативной группы

Фото: Полина Дмитриева Петербуржцы просили обязать Горизбирком повторно рассмотреть вопрос о регистрации инициативной группы

Фото: Полина Дмитриева

Петербуржцы, выступающие против проведения КРТ, просили обязать Горизбирком повторно рассмотреть вопрос о регистрации инициативной группы. Собрание инициативной группы петербуржцы провели 18 апреля. На встрече в кинотеатре отеля «Москва» собрались 470 человек. В конце апреля СПбИК отказал активистам, сославшись на найденные в ходатайстве и подписных листах ошибки: не перечислены поименно присутствовавшие на собрании, не была прописана формулировка вопроса референдума, нет нескольких подписей граждан. При этом член ГИКа Павел Шапчиц («Яблоко») заметил, что в законе не прописаны конкретные требования к протоколу и ходатайству, и заявил, что оснований для отказа нет.

В иске господин Костров также указывает, что городским законом не установлены требования к ведению протокола, а количество собранных подписей, даже с учетом исключения 13 ошибочных, превышает необходимое количество. Для запуска процедуры подготовки референдума по городскому закону в инициативную группу должны войти не менее 300 человек.

Активисты считают, что отказ всей группе из-за ошибок в нескольких листах противоречит здравому смыслу и не соответствует конституционному принципу.

На заседании суда представитель Заксобрания, выступающий в качестве заинтересованного лица, заявил, что в компетенции Горизбиркома не входит вычленение участников инициативной группы, которые не были должным образом зарегистрированы. Зампредседателя СПбИК Олег Зацепа заявил, что организаторы сделали все, чтобы инициативная группа не была зарегистрирована. Позицию Горизбиркома поддержала прокуратура, заявив, что часть ходатайств не читабельна и содержит недостоверные данные. Ярослав Костров настаивал, что 13 ошибок не могут нивелировать волеизъявление 470 граждан.

Суд иск отклонил. Решение может быть обжаловано.

Как прошло собрание инициативной группы в материале — «Зов хрущевок».

Полина Дмитриева, Надежда Ярмула