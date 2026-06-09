Ярославского профессора наградили почетной грамотой президента

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым наградил почетной грамотой ярославского профессора, завкафедры Демидовского университета Викторию Марасанову. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

Как указывается в распоряжении, госпожа Марасанова награждена «за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

Виктория Марасанова — доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой рекламы, связей с общественностью и медиакоммуникаций исторического факультета, научный руководитель Опорного научно-методического и информационного центра ЯрГУ. Является автором более 600 научных работ, в том числе книг «Ярославские губернаторы. 1777–1917: историко-биографические очерки» и «Летопись Ярославля. 1010–2010».

Алла Чижова