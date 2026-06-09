Ростовская область заняла 58-е место по доступности бензина

Ростовская область заняла 58-е место общероссийского рейтинга доступности бензина. Соответствующее исследование опубликовали РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, в донском регионе на среднюю чистую заработную плату жители могут приобрести 982 литра бензина марки АИ-92. Средняя цена за литр АИ-92 в апреле 2026 года составила 63,83 рубля. За год стоимость топлива этой марки выросла на 12,5%.

В рейтинге Ростовская область находится между Калининградской областью и Республикой Алтай. Лидирующие позиции занимают Москва (более 2,5 тыс. литра на зарплату), Чукотский автономный округ (2,5 тыс. литров) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,4 тыс. литров). Замыкают список Республика Дагестан (681 литр), Чеченская Республика (670 литров) и Республика Ингушетия (638 литров).

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что летом локальные перебои с топливом возможны на небольших АЗС в Ростовской области.

Константин Соловьев