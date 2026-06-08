Локальные перебои с топливом возможны на небольших АЗС в Ростовской области
В Ростовской области ситуация с обеспечением топливом остается стабильной. Об этом сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По словам господина Сорокина, донской регион в летний период традиционно становится транзитным узлом к Черноморскому побережью и новым регионам. В свою очередь, рост трафика ежегодно приводит к увеличению спроса на бензин, дополнительный объем потребления дизельного топлива остается за аграрным сектором.
«Для приоритетного удовлетворения потребностей аграриев отпуск дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям осуществляется по уже имеющимся заявкам в рамках действующих контрактов», — написал Игорь Сорокин в своих социальных сетях.
Кроме того, на некоторых нефтеперерабатывающих заводах, по словам чиновника, существует «небольшое снижение объемов производства», связанное с внеплановыми ремонтными работами. Отмечается также повышенная загруженность транспортной сети РЖД. В связи с этим возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях. Крупные автозаправочные в Ростовской области станции продолжают работу в штатном режиме.
«Текущих запасов топлива на нефтебазах региона достаточно, автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме», — подытожил замгубернатора.