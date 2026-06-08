Главные новости за 8 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По поручению главы Воронежа Сергея Петрина ГК «Развитие» готовит проект изменений в ПЗЗ для включения территории бывшего завода «Электроприбор» в границы КРТ. Изменения затронут шесть участков в районе спуска к Вогрэсовскому мосту. Там вместо заброшенных корпусов появится многофункциональный квартал с жильем и общественно-деловым центром.

В селе Беловское Белгородского округа пострадали пять мирных жительниц. В результате взрыва повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов. У женщин диагностированы акубаротравмы, они доставлены в горбольницу №2. Оперативные службы работают на месте.

На текущей неделе будет подписано соглашение о побратимстве между Курском и китайским городом Шэньян. Инициатива исходила от региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Стороны заинтересованы в сотрудничестве в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, стройки, промышленности, туризма и образования.

В первом квартале этого года объем страхового рынка Липецкой области достиг 3 млрд руб., что на 72% больше показателя января–марта 2025 года. Рост обеспечен страхованием жизни: жители оформили таких полисов на 1,9 млрд руб. — на 84,6% больше, чем годом ранее.

ООО «Орметиз», зарегистрированное в Орле, подало иск к управлению Минобороны РФ на 583,8 млн руб. Заявление не принято к производству, компания просит рассмотрения в закрытом режиме. Это второе дело сторон: в январе завод подал иск на 310,9 млн руб. по договору поставки. Общая сумма претензий — 885 млн руб.

Власти Тамбовской области на ПМЭФ-2026 подписали 19 соглашений на 41,6 млрд руб. Реализация проектов позволит создать 2,2 тыс. рабочих мест. Семь соглашений заключены с резидентами будущей ОЭЗ (23,3 млрд руб. и на 1,7 тыс. новых рабочих мест). Еще два документа — в сфере промышленности (4 млрд руб. и 500 рабочих мест).

Анна Швечикова