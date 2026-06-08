Страховой рынок Липецкой области вырос до 3 млрд рублей за год

В первом квартале 2026 года объем страхового рынка Липецкой области достиг 3 млрд руб., что на 72% превышает показатель января–марта прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост обеспечен преимущественно страхованием жизни: жители региона оформили таких полисов на 1,9 млрд руб. — на 84,6% больше, чем с января по март 2025 года.

Отмечается, что в первом квартале 2026 года липецкие автовладельцы приобрели 93 тыс. полисов для личных легковых автомобилей — на 22% больше, чем годом ранее. Средняя цена такой страховки за год снизилась на 16,8%, до 5,3 тыс. руб. Также выросло число договоров автокаско с физлицами — на 7%, до 1,4 млн руб. Поддержку рынку оказали рост продаж новых машин и объемов автокредитования. Страхование финансовых рисков среди граждан показало восьмикратный рост — до 32 млн руб., при этом количество договоров увеличилось на 48,8%.

Всего с января по март 2026 года жители Липецкой области получили выплаты на общую сумму 2 млрд руб. — на 35% больше, чем год назад. Основной вклад внесло страхование жизни (+49%).

Подробнее о том, как в 2025 году в макрорегионе рос интерес к инвестициям в страхование жизни, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Рискуют все».

Кабира Гасанова