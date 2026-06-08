Пять женщин пострадали в результате взрыва в Белгородской области

По предварительным данным, в селе Беловское Белгородского округа Белгородской области пострадали пять мирных жительниц. В результате взрыва в административном здании, трех многоквартирных домах и более 20 частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Об этом 8 июня сообщил региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У пострадавших предварительно диагностированы акубаротравмы. Женщин на машинах «скорой» доставили для обследования в городскую больницу №2.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте»,— сообщили в оперштабе.

Другой официальной информации о сегодняшнем взрыве в районе Беловского пока не поступало.

«Ъ-Черноземье» сегодня также писал, что в районе Харьковской горы в Белгороде сейчас продолжается наполнение резервуаров для подачи воды. Процесс идет медленно из-за значительных повреждений на водоводах, возникших зимой из-за частых отключений после атак на энергосистему. Ориентировочным сроком нормализации ситуации называют утро вторника, 9 июня.

Денис Данилов