Тамбовская область подписала на ПМЭФ 19 соглашений на 42 млрд рублей

Власти Тамбовской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года подписали 19 соглашений о сотрудничестве на общую сумму 41,6 млрд руб. Об этом сообщили на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Тамбовской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Правительство Тамбовской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, подписано 13 инвестиционных соглашений, два документа в сфере социально-экономического развития регионов, два межрегиональных и два — в финансовой сфере. Реализация проектов позволит создать 2,2 тыс. новых рабочих мест.

Из 13 инвестиционных соглашений семь заключены с резидентами будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) — их общая сумма составила 23,3 млрд руб., что предполагает создание 1,7 тыс. рабочих мест. Еще два документа подписаны в сфере промышленности — на 4 млрд руб. и 500 рабочих мест.

По итогам подписанных документов на ПМЭФ Тамбовская область планирует межрегиональное сотрудничество с Херсонской областью и Чувашской Республикой.

Крупнейшим подписанным соглашением в регионе признан проект корпорации «Малком» — строительство завода глубокой переработки зерновых с инвестициями в размере 10,5 млрд руб. Далее следует соглашение с ООО «Натали-плюс» о возведении логистического центра за 0,9 млрд руб. Третьим по размеру вложений стало соглашение с «Вымпелкомом» (Билайн) по строительству и модернизации сети объемом 0,4 млрд руб.

Какие соглашения Тамбовская область заключила в третий день ПМЭФ-2026 — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова