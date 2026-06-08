Курск подписывает соглашение с городом-побратимом Шэньяном в КНР

На текущей неделе будет подписано соглашение о побратимстве между Курском и городом Шэньян в провинции Ляонин КНР. Соглашение заключается на «горизонтальном» уровне, поэтому в Китай решено направить главу Курска. Инициатива этого, как и других соглашений о побратимстве, исходила со стороны региона, сообщил 8 июня на заседании облправительства губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что речь в данном случае ведется именно в экономическом контексте.

«Есть обоюдный интерес у нас в самых разных сферах. Это и торговля, и энергетика, и сельское хозяйство, стройка, промышленность, продвижение культурных обменов, туризм, образовательные проекты и сотрудничество в области экологически чистых технологий»,— отметил господин Хинштейн.

Губернатор поручил активизировать работу в направлении установления побратимских отношений с городами других государств. В первую очередь речь идет о КНДР. Предполагается, что соглашение может быть подписано уже в текущем году — в настоящее время идет согласование текста документа.

О том, что Шэньян станет городом-побратимом Курска, «Ъ-Черноземье» сообщил летом прошлого года. На тот момент речь также шла о заключении соглашения между городом в КНДР и одним из девяти приграничных муниципалитетов Курской области.

Денис Данилов