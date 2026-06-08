«Развитие» готовит проект КРТ для бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже

Как стало известно «Ъ-Черноземье», по поручению главы Воронежа Сергея Петрина ГК «Развитие» готовит проект изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Соответствующий документ есть в распоряжении «Ъ-Черноземье». Речь идет о включении территории бывшего завода «Электроприбор» на улице 20-летия Октября в границы участков, подлежащих комплексному развитию территорий (КРТ).

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Согласно документу, изменения затронут шесть земельных участков, примыкающих друг к другу на улице 20-летия Октября в районе спуска к Вогрэсовскому мосту. Также в список входят земли, право государственной собственности на которые не разграничено (не поясняется, какие именно). Подготовку проекта возложат на ООО СЗ ГК «Развитие».

«После утверждения документа девелопер и мэрия заключат договор о КРТ. Это позволит приступить к планировке территории, где вместо заброшенных заводских корпусов появится современный многофункциональный квартал с общественно-деловым центром, жилым комплексом и развитой инфраструктурой»,— сообщил «Ъ-Черноземье» застройщик.

В «Развитии» пояснили, что первый этап проекта уже реализуется: несколько корпусов бывшего завода модернизированы под деловой центр «Сенатор», общая площадь которого составит 17 тыс. кв. м. Здесь разместятся офисы, коворкинги, фитнес-центр, медклиника, рестораны, паркинг, парк. Будет создано около 2,5 тыс. новых рабочих мест.

О подготовке проекта КРТ сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев еще в марте: его одобрили на заседании регионального градостроительного совета. «Высказанные в ходе градсовета замечания будут учтены на последующих этапах рассмотрения»,— писал господин Гусев в своем Telegram-канале.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ ГК «Развитие» зарегистрировано в Воронеже в июле 2014 года. Компания работает в сфере деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и единственный собственник — Сергей Гончаров. В 2025 году выручка фирмы составила 18,6 млн руб., увеличившись на 58,6% по сравнению с 2024 годом (11,7 млн руб.). Чистая прибыль выросла более значительно — с 656 тыс. до 6,9 млн руб.

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры проекта на месте разорившегося оборонного завода «Электроприбор» рядом с центром Воронежа еще в марте. В течение 12 лет ГК «Развитие» Сергея Гончарова планирует вложить в строительство на этой площадке более 20,5 млрд руб. Особенностью концепции станет объединение с жилой застройкой разных классов, включающих так называемые «урбан-виллы», общественно-делового центра Senator.

Подробнее — в материале «Ъ-Черноземье» «"Развитие" поднимется на виллах».

Анна Швечикова, Сергей Калашников