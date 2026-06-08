Орловский производитель проволоки судится с Минобороны за полмиллиарда рублей

В Арбитржный суд Орловской области местное ООО «Орметиз» подало иск к Федеральному государственному автономному учреждению «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны РФ. Сумма требований, согласно картотеке арбитражных дел, составляет 583,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Заявление не принято к производству, компания попросила рассмотреть дело в закрытом режиме. Подробностей нет.

Это уже второе разбирательство между сторонами. В январе «Орметиз» обратился в суд с иском к тому же учреждению на 310,9 млн руб. Тот касался взыскания задолженности по договору поставки от 22 декабря 2023 года в размере 301,75 млн руб., а также неустойки за просрочку. Дело также рассматривалось в закрытом режиме. К участию в нем привлечена прокуратура Орловской области. Повторное заседание назначено на 23 июня.

Общая сумма итоговых претензий — 885 млн руб. Ранее стороны участвовали в еще одном совместном деле, где ответчиком выступала небольшая компания из Тольятти, однако сумма исковых требований была символической — 83 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Орметиз» зарегистрировано в Орле в 2001 году. С момента основания компания занимается производством изделий из проволоки и пружин. Правопредшественником является ООО «Промтехснаб», принадлежащее Оксане Радионовой. Гендиректор и учредитель «Орметиза» — Евгений Коржавых. В 2022 году выручка ООО «Орметиз» составила 1,1 млрд руб., что на 3,3% ниже показателя 2021 года. Чистая прибыль снизилась более заметно — на 32,5%, до 25,9 млн руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы. По собственным данным, является партнером «Северсталь-Метиз», АО «БМК», «ММК-Метиз», Белорусского металлургического завода и других. Производственные мощности включают линии по выпуску проволоки, печи для отжига, линии по производству одноосновной и двухосновной колючей проволоки, канатных и текстильных строп, стальной проволочной фибры.

Юридическая активность компании включает 139 арбитражных дел на общую сумму около 2,5 млрд руб., в которых «Орметиз» чаще всего выступает истцом (106 завершенных дел).

Анна Швечикова