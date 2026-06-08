Аэропорты Ирана возобновили работу

В Иране отменены все ограничения на полеты, сообщила Организация гражданской авиации. Аэропорты республики приостанавливали работу сегодня днем. На западе страны закрыли воздушное пространство еще накануне.

«Авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы»,— указано в сообщении организации (цитата по ТАСС).

Ограничения на полеты вводили в Иране из-за продолжающегося обмена ударами с Израилем. Сегодня в Иране сообщили о прекращении операции против Израиля, там также пообещали остановить удары по просьбе президента США Дональда Трампа.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Друг Бейрут не бросит».