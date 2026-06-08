Израиль пообещал прекратить удары по Ирану

Израиль по просьбе США прекратит удары по Ирану, сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на местного чиновника. При этом атаки ЦАХАЛа на юг Ливана, по его словам, продолжатся «в полную силу».

«Мы также будем бомбить Дахию, если атаки на наши населенные пункты и граждан продолжатся»,— уточнил собеседник телеканала.

Ранее сегодня центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия» объявил о приостановке операции против Израиля. Как отметили в командовании, атаки на Израиль носили ответный характер. Если Израиль продолжит атаковать южный Ливан и район Дахия в пригороде Бейрута, «последуют гораздо более суровые и сокрушительные меры», пообещали в исламской республике.

Накануне Иран атаковал ракетами Израиль после ударов ЦАХАЛа по Ливану. Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам. Кроме того, он раскритиковал израильские атаки на Ливан и призвал отложить ответные удары по Ирану. После новой серии ударов с обеих сторон господин Трамп вновь призвал прекратить военные действия.