Иран объявил о приостановке ударов по Израилю

Центральный штаб ВС Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия» объявил о прекращении операции против Израиля. Текст заявления приводит иранское агентство Mehr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ghaith Alsayed, AP Фото: Ghaith Alsayed, AP

Военное командование отметило, что начало операцию в ответ на атаки Израиля в южном Ливане и районе Дахия в пригороде Бейрута. Как заявляется, Иран «дал этому режиму болезненный ответ», из которого «сионистский режим и его сторонники должны извлечь урок».

В Центральном штабе подчеркнули, что в случае продолжения израильских атак, в том числе на юге Ливана, «последуют гораздо более суровые и сокрушительные меры».

7 июня Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю после израильских атак в Ливане. Как утверждает ЦАХАЛ, силы ПВО сбили все ракеты. В тот же день президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам. Он также заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту, и призвал отложить ответные удары по Ирану.

Сегодня утром Израиль нанес авиаудары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана, а иранские военные в ответ вели обстрел Израиля баллистическими ракетами. Господин Трамп вновь призвал стороны прекратить атаки.

Реакция мировых СМИ на обмен ударами между Ираном и Израилем — в материале «Трамп связывает Израилю руки».