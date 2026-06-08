Друг Бейрут не бросит

Вечером 7 июня Иран возобновил ракетные удары по Израилю. Эскалация, которая произошла через два месяца после вступления в силу режима прекращения огня, стала ответом на израильские бомбардировки пригородов Бейрута, где базируется близкая к Ирану ливанская группировка «Хезболла». После первой волны атак президент США Дональд Трамп сделал телефонный звонок премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием не отвечать Тегерану. Но тот его не послушал. Утром 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Ирану и заявила, что готова к затяжной военной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия израильского удара по Бейруту

Фото: Mohamed Azakir / Reuters Последствия израильского удара по Бейруту

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Иран начал наносить удары по Израилю вечером 7 июня, после того как ВВС ЦАХАЛа подвергли ударам бейрутский квартал Дахия. «Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не потерпит нарушения прекращения огня и агрессии против Ливана,— написал в этот день в соцсети X советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.— Агрессоры получили свой ответ. Этот ответ — предупреждение, чтобы они прекратили свои злодеяния». Советник верховного лидера добавил, что любое действие со стороны Израиля «встретит еще более сокрушительный ответ и еще более тяжелые последствия».

В своем заявлении МИД Ирана отметил, что волна ударов по Израилю была инициирована «в рамках неотъемлемого права на законную самооборону». Прекращение огня в Ливане, напомнило ведомство, было частью американо-иранских договоренностей о временной передышке в боевых действиях, которая наступила 8 апреля.

Израиль, как отметил иранский МИД, поддерживал США «в атаках на иранские суда и цели в южных районах страны за последние две недели» и содействовал в установлении блокады иранских портов.

Вскоре к Ирану и «Хезболле» присоединилось йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), попытавшееся ударить по югу Израиля. Отдельно группировка объявила, что вводит «полный и абсолютный запрет» на движение израильских судов в Красном море. «Любое движение противника с момента данного заявления будет считаться законной военной целью наших вооруженных сил,— заявил представитель хуситского движения Яхья Сариа.— Мы будем отвечать эскалацией на эскалацию, а наши военные операции будут носить поступательный характер».

После возобновления иранских ударов Дональд Трамп, как сообщили источники Axios, сделал экстренный телефонный звонок Биньямину Нетаньяху с требованием воздержаться от ответных ударов. Главной задачей США было сохранение переговорного процесса с Ираном об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. В беседе с газетой Financial Times американский лидер заявил, что у израильского премьер-министра «не будет иного выбора», кроме как принять требования США. «Я здесь главный»,— подчеркнул господин Трамп.

Однако Нетаньяху не подчинился. Утром 8 июня ВВС ЦАХАЛа приступили к рейдам в центральной и западной частях Ирана. Под удар попали системы ПВО и радиолокационные станции Исламской Республики, а также предприятия нефтехимической промышленности.

Так, был поражен крупный нефтехимический завод «Карун» в юго-западном городе Махшехр. «Эти объекты использовались вооруженными силами иранского террористического режима для производства и экспорта сырья, необходимого в создании оружия,— заявила пресс-служба ЦАХАЛа.— Предприятие производило уникальные материалы, являющиеся важнейшими компонентами для разработки баллистических ракет, представляющих угрозу для государства Израиль и его гражданского населения».

У Израиля имелись планы на случай возобновления вооруженного конфликта, однако иранские удары вечером 7 июня стали полной неожиданностью для командования, заявили источники израильских СМИ в ЦАХАЛе.

По их словам, замешательство стало одной из причин, по которым Израиль не ответил на нападения сразу. Однако военные заявляют, что готовы к затяжному обмену ударами. По их мнению, Тегеран все равно не готов идти на уступки, необходимые для заключения соглашения с администрацией Трампа.

«Окончательные переговоры о мире продолжаются, если только им не помешают невежество или глупость»,— написал 8 июня президент США в соцсети Truth Social. Он призвал Иран и Израиль к прекращению огня, однако подчеркнул, что намерен оставить в силе блокаду иранских портов «до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение». «События должны развиваться быстро»,— отметил глава Белого дома.

Во второй половине дня центральный штаб иранских сил отрапортовал, что удары по Израилю были болезненными, и сообщил, что операция остановлена. Удары могут возобновиться только в том случае, если ЦАХАЛ продолжит боевые действия в Ливане, предупредили иранские военные.

После этого израильские ВВС подвергли бомбардировке южные районы Ливана, как будто показывая Тегерану, что его действия Израиль не впечатлили. В разговоре с израильскими СМИ высокопоставленный чиновник сообщил, что Израиль готов прекратить удары по Ирану, но не по Ливану. Пригороды Бейрута, по его словам, по-прежнему могут попасть под удар — если населенные пункты Израиля, которые находятся на границе с Ливаном, будут обстреливаться «Хезболлой».

Нил Кербелов