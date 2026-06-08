В Иране отменили вылеты из всех аэропортов

Вылеты из всех аэропортов в Иране отменили до «дальнейшего уведомления», сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. Это связано с закрытием воздушного пространства на западе республики.

Около 23:00 мск 7 июня власти Ирана сообщили о закрытии западного сектора воздушного пространства страны, писало AFP. Решение приняли из-за ударов по Израилю после атак ЦАХАЛа на пригород Бейрута в Ливане.

Об ограничениях для гражданской авиации в ночь на 8 июня сообщали и власти Ирака. Уже днем воздушное пространство для пассажирских самолетов открыли. Меры вводили из-за обмена ударами между Ираном и Израилем. По данным израильского телеканала N12, Иерусалим уже пообещал прекратить операцию против Тегерана.

Реакция мировых СМИ на обмен ударами между Ираном и Израилем — в материале «Трамп связывает Израилю руки».