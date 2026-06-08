Жительница Новороссийска потеряла 600 тысяч рублей из-за мошенников

В Новороссийске местная жительница лишилась порядка 600 тыс. руб., попавшись на уловку мошенников. По данным пресс-службы УМВД города-героя, с женщиной связался подставной сотрудник Роскомнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в полиции Новороссийска, мошенник позвонил горожанке на мобильный и заявил, что некие злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг. Он предупредил, что мошенники якобы использовали конфиденциальные данные для оформления кредита и перевода денег на финансирование недружественного государства.

Незнакомец заставил женщину задекларировать все имеющиеся накопления, чтобы избежать уголовной ответственности. Жительница Новороссийска в течение недели собирала наличные деньги, занимала у знакомых и закладывала драгоценности в ломбард. Впоследствии она перевела на счет мошенников около 600 тыс. руб.

Кристина Мельникова