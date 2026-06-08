Вологодская область подписала на ПМЭФ-2026 соглашения на 25,5 млрд рублей

Делегация Вологодской области завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме, подписав 15 соглашений на общую сумму не менее 25,5 млрд рублей. Крупнейшим стало соглашение с «ФосАгро»: вложения в программу развития предприятия «Апатит» составят 15,4 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд региона стал площадкой для десятков деловых встреч с представителями бизнеса

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Стенд региона стал площадкой для десятков деловых встреч с представителями бизнеса

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Еще не менее 5 млрд рублей инвестируют в новые производства в ОЭЗ «Вологодская», а 500 млн рублей направят на строительство турбаз в Вашкинском и Вытегорском округах. Стенд региона стал площадкой для десятков деловых встреч с представителями бизнеса и зарубежными партнерами. Среди итогов — договоренности о сотрудничестве с Киргизией, Башкортостаном и Витебской областью, а также соглашения в сферах науки, образования и поддержки бизнеса.

Кирилл Конторщиков