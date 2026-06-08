Суд не увидел экстремизма в крымско-татарском флаге ансамбля «Нефес»

Петроградский районный суд прекратил дело в отношении Радиона Эсмедляева, которого полиция обвиняла по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация символики экстремистской организации). Мужчину задержали 17 мая на территории Петропавловской крепости с флагом голубого цвета и желтым трезубцем. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело прекращено за отсутствием состава правонарушения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Дело прекращено за отсутствием состава правонарушения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полицейские сочли, что символ относится к запрещенному в России общественному объединению «Меджлис крымскотатарского народа». Однако сам Эсмедляев заявил в суде, что выступает против деятельности этой организации.

Суд указал, что использование символа не означает автоматического признания его экстремистским. Доказательств того, что мужчина действовал как представитель запрещенного объединения, полиция не предоставила. Сам флаг в списки экстремистских материалов не внесен. Дело прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», 17 мая ансамбль в крымско-татарских костюмах фотографировался у крепости с тремя полотнищами: флагом РФ, Крыма и национальным крымско-татарским флагом. Последний привлек внимание полиции — в нем заподозрили запрещенную символику. В итоге в 43-й отдел доставили троих взрослых сопровождающих, включая руководителя коллектива Севиле Халилову и главу Крымско-татарского общества Петербурга Радиона Эсмедляева.

Суд в итоге вернул протокол полиции из-за грубых процессуальных нарушений и ошибок.

Карина Дроздецкая