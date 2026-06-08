Поезд Симферополь—Адлер отправят из Керчи раньше установленного графика

Поезд №316 сообщением Симферополь—Адлер 8 июня отправится со станции Керчь раньше установленного расписания — в 19:00. Изменения внесли после временной остановки движения на Крымской железной дороге, для пассажиров организовали автобусную доставку к месту отправления состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили в компании-перевозчике, автобусы для пассажиров поезда отправятся из Симферополя и со станции Владиславовка. Из Симферополя транспорт выйдет в 14:20, а пассажирам, следующим из Владиславовки, рекомендовали прибыть на посадку не позднее 17:00. Также предусмотрена возможность самостоятельной посадки на поезд на станции Керчь.

Корректировки коснулись и поезда №007/008 сообщением Севастополь—Санкт-Петербург отправлением 8 июня. Пассажиров доставят автобусами до станции Семь Колодезей, откуда поезд отправится раньше графика — в 20:00. Автобус отправится из Севастополя в 17:10 и проследует через Бахчисарай, Симферополь и Владиславовку.

Кроме того, пассажиров поездов №174 Евпатория—Москва отправлением 7 июня, №092 Севастополь—Москва отправлением 7 июня и №098 Симферополь—Москва отправлением 8 июня доставили автобусами со станции Владиславовка до станции Керчь-Южная для дальнейшего продолжения поездки.

Отдельное сообщение сделали для пассажиров поезда №068 Москва—Симферополь, которых ранее перевезли в крымскую столицу автобусами. Оставленные в вагонах вещи пообещали доставить на железнодорожный вокзал Симферополя позднее в течение дня. Получить багаж пассажиры смогут через камеру хранения.

Движение поездов на Крымской железной дороге временно остановили после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Для минимизации последствий изменений в графике перевозчик организовал автобусные маршруты между станциями и пунктами отправления поездов.

Мария Удовик