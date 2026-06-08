Кремль обвинил Украину в торможении процесса урегулирования

Власти Украины делают все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сегодняшнюю атаку дрона на пассажирский поезд Москва—Симферополь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Пескова, подобные атаки со стороны ВСУ «существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию». «Мы остаемся открытыми к этому (переговорам.— "Ъ"). Но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Следовавший из Москвы поезд был атакован в Крыму. Погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Среди пассажиров пострадавших нет, их эвакуировали и доставили в пункт назначения на автобусах. На востоке Крыма остановили движение поездов.

С начала месяца это уже не первая атака БПЛА на Крымский полуостров. Владимир Путин говорил, что Россия хочет заключить сделку с Украиной, но сохранить контроль над Донбассом. На прошлой неделе он рассказал, что один из российских бизнесменов ездил в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Этот бизнесмен после 21 мая передал предложение президента Украины о личной встрече с господином Путиным. Вчера господин Зеленский рассказал Skу News, что в Киев приезжал Роман Абрамович. Он якобы просил провести встречу непублично и хотел узнать, на какие уступки готова пойти украинская сторона. Президент Украины выводить войска из Донбасса отказывается. Господин Путин пока «не видит смысла» встречаться с украинским коллегой.