Крым попал под удар
Атака украинских дронов на Крымский полуостров привела к жертвам
Крымский полуостров в ночь на 4 июня подвергся мощной атаке украинских беспилотников. В результате в Симферополе погибли три человека, еще один скончался после удара БПЛА по электричке на севере Крыма. Десять человек получили ранения, трое в тяжелом состоянии. Местные власти обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации Минобороны России, в ночь на 4 июня над Крымским полуостровом и другими регионами страны было сбито 272 украинских беспилотника. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате «вражеского удара по нежилым объектам» в Симферополе три человека погибли, еще семь получили ранения различной степени тяжести.
Как рассказали “Ъ” в Минздраве Крыма, трое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь.
Позже господин Аксенов сообщил еще об одном происшествии — БПЛА атаковали пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. Один человек погиб, еще трое пострадали. Движение поездов и электричек на полуострове временно приостановили, возобновив почти полностью к середине дня.
Глава Крыма заверил, что власти региона окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим и их семьям.
Прокуратура Крыма и Южная транспортная прокуратура взяли на контроль ситуацию. В СКР сообщили, что будут расследовать преступления украинской армии против крымчан.
Днем 4 июня советник главы РК Олег Крючков заявил, что местные власти зафиксировали массированную информационную атаку на регион.
По его словам, в информационное поле выбрасывают поддельные распоряжения Совета министров Крыма и муниципальных чиновников. Он напомнил, что вся официальная информация публикуется только на официальных порталах органов власти.
В свою очередь, в комментариях на официальной странице в Telegram главы республики симферопольцы жалуются на молчание сирены воздушной тревоги и неготовность некоторых укрытий.
Соболезнования родным и близким погибших выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Помимо этого, свои соболезнования выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пожелав скорейшего выздоровления, сил и стойкости всем, кто получил ранения.
В городе-герое этой ночью было сбито более 50 БПЛА ВСУ, повреждения получили три дома, среди людей никто не пострадал.