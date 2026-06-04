Крым попал под удар

Крымский полуостров в ночь на 4 июня подвергся мощной атаке украинских беспилотников. В результате в Симферополе погибли три человека, еще один скончался после удара БПЛА по электричке на севере Крыма. Десять человек получили ранения, трое в тяжелом состоянии. Местные власти обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации Минобороны России, в ночь на 4 июня над Крымским полуостровом и другими регионами страны было сбито 272 украинских беспилотника. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате «вражеского удара по нежилым объектам» в Симферополе три человека погибли, еще семь получили ранения различной степени тяжести.

Как рассказали “Ъ” в Минздраве Крыма, трое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь.

Позже господин Аксенов сообщил еще об одном происшествии — БПЛА атаковали пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. Один человек погиб, еще трое пострадали. Движение поездов и электричек на полуострове временно приостановили, возобновив почти полностью к середине дня.

Глава Крыма заверил, что власти региона окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим и их семьям.

Прокуратура Крыма и Южная транспортная прокуратура взяли на контроль ситуацию. В СКР сообщили, что будут расследовать преступления украинской армии против крымчан.

Днем 4 июня советник главы РК Олег Крючков заявил, что местные власти зафиксировали массированную информационную атаку на регион.

По его словам, в информационное поле выбрасывают поддельные распоряжения Совета министров Крыма и муниципальных чиновников. Он напомнил, что вся официальная информация публикуется только на официальных порталах органов власти.

В свою очередь, в комментариях на официальной странице в Telegram главы республики симферопольцы жалуются на молчание сирены воздушной тревоги и неготовность некоторых укрытий.

Соболезнования родным и близким погибших выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Помимо этого, свои соболезнования выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пожелав скорейшего выздоровления, сил и стойкости всем, кто получил ранения.

В городе-герое этой ночью было сбито более 50 БПЛА ВСУ, повреждения получили три дома, среди людей никто не пострадал.

Александр Дремлюгин, Симферополь