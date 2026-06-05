Путин рассказал о встрече российского бизнесмена с Зеленским в Киеве

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ рассказал, что три недели назад один из российских бизнесменов был приглашен в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Этот бизнесмен, имя которого господин Путин не назвал, совершив поездку в Киев, передал после 21 мая предложение господин Зеленского о встрече. Далее господин Путин напомнил, что никогда не отказывался от встречи.

Однако, продолжил российский президент, после удара ВСУ по Старобельску он позвонил этому бизнесмену и спросил: «Что это такое?». В ответ бизнесмен, по словам господина Путина, сказал, что не знает, что это было.

После Старобельска и после, как сказал президент, хамского тона в открытом письме Владимира Зеленского с призывом о переговорах, господин Путин не видит смысла встречаться с президентом Украины. Владимир Путин, напротив, обратился к российским войскам на линии фронта с призывом: «Работайте, братья!»