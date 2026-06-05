Путин пока не видит смысла встречаться с Зеленским

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ в ответ на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «пока не видит смысла» в личной встрече.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открытое письмо Владимира Зеленского было опубликовано 4 июня на сайте украинского президента. В нем он предложил Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Переговоры должны проходить при участии США и европейских стран как возможных гарантов будущих договоренностей, считает господин Зеленский.

Господин Путин заявил, что письмо «с элементами хамства». «Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе»,— сказал российский президент. После он обратился к российским военнослужащим с фразой: «Работайте, братья».

Владимир Путин подчеркнул, что никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, но против переливать «из пустого в порожнее». Несколько недель назад один из российских бизнесменов совершил поездку в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, рассказал господин Путин. Имя бизнесмена и детали встречи российский президент не раскрыл.