Движение поездов на востоке Крыма остановили после атаки БПЛА

Из-за ударов беспилотников временно остановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь—Симферополь. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Из Керчи в Симферополь автобусами доставят пассажиров четырех поездов — №316, №226, №92, №174. Для этого часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском снимут с маршрутов и направят для перевозки пассажиров, уточнил господин Крючков.

Сегодня ночью БПЛА в Крыму атаковал поезд Москва — Симферополь. Погиб помощник машиниста, машинист ранен. Всех пассажиров эвакуировали. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что они не пострадали.