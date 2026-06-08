Движение поездов в Крыму приостановили после атаки БПЛА

Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после атаки БПЛА на поезд Москва — Симферополь, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс». Всех пассажиров поездов в Крыму эвакуировали.

По информации компании в Telegram, на автобусах в Симферополь перевозят пассажиров 11 поездов с отправлениями из Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод в Севастополь, Симферополь и Евпаторию.

Ночью 8 июня удар БПЛА повредил локомотив поезда №68 Москва — Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист был ранен.