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Ростовский облсуд изменил сроки шести членам ОПГ «Сельмаш»

Ростовский областной суд изменил приговор по делу ОПГ «Сельмаш», сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Срок Георгию Иванову сокращен с 23 до 22 лет колонии особого режима. Денису Карпенко вместо 18 лет лишения свободы назначено 15. Наказание Сергею Опрышко, напротив, ужесточено с девяти до десяти лет колонии особого режима, Сергею Коваленко — с восьми до десяти лет, Срегею Осипову — с восьми до десяти лет. Зурику Цатава тоже срок увеличили с девяти до десяти лет.

Наказания, назначенные остальным фигурантам судом первой инстанции, оставлены без изменения.

Приговор 15 членам организованной преступной группировки «Сельмаш» был оглашен Ворошиловским районным судом Ростова-на-Дону 3 сентября 2025 года. Осужденные получили крупные сроки — от 7 лет 6 месяцев до 23 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые с 2011года по 2019-й занимались вымогательством денег с осужденных и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг.

Кристина Федичкина

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