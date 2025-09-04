Работали по кладбищам и тюрьмам

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 15 членам организованной преступной группировки «Сельмаш». Осужденные получили крупные сроки — от 7 лет 6 месяцев до 23 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые с 2011года по 2019-й занимались вымогательством денег с осужденных и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. Предполагаемый создатель ОПГ «Сельмаш» Нодари Асоян много лет находится в международном розыске. Он, по данным следствия, скрывается на Украине.



Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону 3 сентября огласил приговор по делу 15 членов ОПГ «Сельмаш». Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе регионального УФСБ России. Участников этнического ОПС «Сельмаш» и его структурного подразделения ОПГ «Кладбищенские» в зависимости от ролей признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, вымогательстве и мошенничестве (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Георгий Иванов (бывший «положенец» на территории Ростовской области) получил 23 года колонии особого режима, Валерий Стурки — 21 год колонии строгого режима, Эдик Оганесян (бывший «положенец» за пенитенциарными учреждениями региона) — 20 лет колонии особого режима.

Бывшим «смотрящим» в колониях назначено: Александру Мартынову — 19 лет лишения свободы, Сергею Опрышко — девять лет, Михаилу Кану — 11 лет, Денису Карпенко — 18 лет, Сергею Бондаренко (Орлову) — 18 лет, Николаю Пивоварову — 15 лет.

Также осуждены члены ОПС Зурик Цатава (девять лет колонии), Гаджимурад Гасанов (16 лет колонии), Азиз Бадалов (семь лет шесть месяцев колонии), Сергей Коваленко (восемь лет колонии), Сергей Осипов и Дмитрий Олиференко (по восемь лет колонии каждому).

По данным следователей, сообщество было создано и контролировалось бывшим «смотрящим» за Ростовской областью «вором в законе» Нодари Асояном (уголовная кличка Нодар Руставский). Его подчиненные с 2011 года по 2019-й вымогали имущество и деньги осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях области. Кроме того, жертвами вымогателей становились предприниматели, работающие в сфере ритуальных услуг. За указанный период на подконтрольные преступному сообществу банковские счета поступило более 199 млн руб.

Как сообщил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, один из главных фигурантов дела, брат Нодари Асояна Валерий Стурки, возглавлял подразделение, специализирующееся на крышевании предпринимателей из сферы ритуальных услуг (потерпевшими по этому делу проходят семь человек). Получивший самый крупный срок Георгий Иванов (Жора Ассириец) руководил подразделением, которое занималось вымогательством денег в пенитенциарных учреждениях.

«Находясь в колониях и СИЗО, члены ОПГ угрозами и насилием добивались того, чтобы родственники осужденных присылали им деньги, отписывали квартиры и доли в бизнесе»,— рассказал источник.

В отношении предполагаемого лидера группы, 52-летнего Нодари Асояна, с весны 2020 года расследуется дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб.).

По версии следствия, Нодари Асоян в 1998 году получил статус вора в законе и создал в Ростовской области организованную группу, а после занимался координацией ее деятельности, распределял сферы преступного влияния и т. д.

Ранее Асоян уже был заочно осужден к 7 годам 6 месяцам тюрьмы за разбой с применением насилия и несколько эпизодов хищения имущества у посетителей «Донавтовокзала», совершенные с 2002 года по 2006-й. Нодари Асоян был объявлен в международный розыск. По данным управления ФСБ по Ростовской области, он скрывается на территории Украины.

В международном розыске также находятся члены ОПС Роберт Лскавян (зять проживающего на территории Украины криминального авторитета Андрея Иманали по кличке «Полузверь»), Сергей Кочконян («Кочка»), Михаил Кобалия («Миша Грузин») и Дмитрий Шевченко («Шева»).

Ранее в Ростовской области осуждены еще десять членов ОПС «Сельмаш». В частности, в марте 2021 года Советский районный суд признал виновными в вымогательстве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) братьев Симона и Шамира Вартанянов. В марте 2025-го Ростовский областной суд повторно рассматривал дело предполагаемого участника ОПГ «Сельмаш» Виктора Саенко, осужденного к восьми годам колонии за вымогательство. Также к различным срокам были приговорены Владимир Уфин, Сисак Бадалов, Владислав Вербицкий, Сергей Гончаров, Араик Мантяшян, Ефим Бабин, Владимир Пономарев и адвокат «сельмашевских» Дмитрий Сидоров.

Кристина Федичкина