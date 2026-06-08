На Дону субсидии на ЖКХ выросли на 33%

В 2026 году объем субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области увеличен на 33%, до 14,06 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антонины Пшеничной.

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На субсидии в 2025 году из регионального бюджета было направлено 10,6 млрд руб., однако фактически освоено только 6,7 млрд руб.

По информации министерства, к маю 2026 года предприятиям жилищно-коммунального хозяйства предоставили финансовую поддержку на 3 млрд руб.

Отмечается, что субсидии предоставляются для покрытия разницы между реальной стоимостью коммунальных услуг и платежами жителей. Данный механизм направлен на сдерживание роста платы за коммунальные услуги для жителей региона.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году долги за коммунальные услуги от жителей и предприятий региона Ростовской области составили почти 10 млрд руб.

Наталья Белоштейн