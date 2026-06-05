Долги жителей Дона за ЖКУ превысили 9 млрд рублей

Долги за коммунальные услуги от жителей и предприятий региона Ростовской области составили почти 10 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министра ЖКХ Антонину Пшеничную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации министерства, к 1 января 2026 года ресурсоснабжающие компании подали около 1,5 млн исполнительных производств на общую сумму около 9,4 млрд руб.

В регионе наблюдается серьезная проблема с просроченной задолженностью предприятий за топливно-энергетические услуги. Общая сумма долга составляет 2,9 млрд руб. Наибольшая часть задолженности приходится на электроэнергию — 1,6 млрд руб. За газ предприятия должны 768,6 млн руб., за воду и водоотведение — 432,1 млн руб., а за тепло — 53,9 млн руб.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 46,4% от ее общего объема.

Госпожа Пшеничная отметила, что отключение должников от коммунальных услуг — это прерогатива местных органов власти. Министерство же ведет мониторинг динамики кредиторской и дебиторской задолженности предприятий коммунального комплекса.

Наталья Белоштейн