Обанкротившаяся «Племагрофирма «Андреевская» выставила на торги акции на 116 млн рублей
На торги выставлены акции, принадлежащие ООО «Племагрофирма «Андреевская» из Ростовской области. Информация опубликована на портале «Федресурс».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В лот входят 43,1 тыс штук акций именных обыкновенных ЗАО «Морозовское», свободных от обременений, а также 1,8 млн штук акций АО «Кропоткинский элеватор», которые находятся в залоге у ООО «Ставропольский бройлер». Начальная цена лота составляет 116,5 млн руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 июля до 10 августа.
В отношении обанкротившегося ООО «Племагрофирма «Андреевская» из станицы Андреевская Ростовской области введено конкурсное производство. Процедуру ввели в мае 2025 года на шесть месяцев — до 29 ноября. Однако из-за разбирательств с очередностью кредиторов и попытками реализовать имущество предприятия-банкрота процедура постоянно продлевается. Общая сумма требований составляет 2,4 млрд руб.
Подробнее о реализации имущества компании читайте в материале «Ъ-Ростов» «Кредиторы выстроились в очередь»