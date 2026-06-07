Обанкротившаяся «Племагрофирма «Андреевская» выставила на торги акции на 116 млн рублей

На торги выставлены акции, принадлежащие ООО «Племагрофирма «Андреевская» из Ростовской области. Информация опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В лот входят 43,1 тыс штук акций именных обыкновенных ЗАО «Морозовское», свободных от обременений, а также 1,8 млн штук акций АО «Кропоткинский элеватор», которые находятся в залоге у ООО «Ставропольский бройлер». Начальная цена лота составляет 116,5 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 июля до 10 августа.

В отношении обанкротившегося ООО «Племагрофирма «Андреевская» из станицы Андреевская Ростовской области введено конкурсное производство. Процедуру ввели в мае 2025 года на шесть месяцев — до 29 ноября. Однако из-за разбирательств с очередностью кредиторов и попытками реализовать имущество предприятия-банкрота процедура постоянно продлевается. Общая сумма требований составляет 2,4 млрд руб.

Подробнее о реализации имущества компании читайте в материале «Ъ-Ростов» «Кредиторы выстроились в очередь»

Наталья Шинкарева