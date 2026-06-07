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Обанкротившаяся «Племагрофирма «Андреевская» выставила на торги акции на 116 млн рублей

На торги выставлены акции, принадлежащие ООО «Племагрофирма «Андреевская» из Ростовской области. Информация опубликована на портале «Федресурс».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В лот входят 43,1 тыс штук акций именных обыкновенных ЗАО «Морозовское», свободных от обременений, а также 1,8 млн штук акций АО «Кропоткинский элеватор», которые находятся в залоге у ООО «Ставропольский бройлер». Начальная цена лота составляет 116,5 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 июля до 10 августа.

В отношении обанкротившегося ООО «Племагрофирма «Андреевская» из станицы Андреевская Ростовской области введено конкурсное производство. Процедуру ввели в мае 2025 года на шесть месяцев — до 29 ноября. Однако из-за разбирательств с очередностью кредиторов и попытками реализовать имущество предприятия-банкрота процедура постоянно продлевается. Общая сумма требований составляет 2,4 млрд руб.

Подробнее о реализации имущества компании читайте в материале «Ъ-Ростов» «Кредиторы выстроились в очередь»

Наталья Шинкарева

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