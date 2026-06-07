Полторы сотни БПЛА прервали фестиваль в Кронштадте

В ночь с 5 на 6 июня Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В области, по сообщениям губернатора Александра Дрозденко, было сбито 144 беспилотника. Власти эвакуировали более 600 человек из населенного пункта Большая Ижора и Борки Лебяженского поселения из-за пожара, возникшего на объекте Минобороны РФ в результате атаки. Автомобильное движение между населенными пунктами Лебяжье и Большая Ижора ограничено уже сутки. Александр Дрозденко сообщил, что проезд по этому участку остается небезопасным, продолжаются работы по разминированию дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотник в небе над Ленинградской областью

Фото: скриншот из видео Беспилотник в небе над Ленинградской областью

Фото: скриншот из видео

В Ленинградской области продолжают ликвидировать последствия атаки беспилотников. В последний день проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), в 4:00 6 июня, в регионе была объявлена беспилотная опасность. За шесть часов, по данным Александра Дрозденко, было сбито 144 БПЛА. Обломки беспилотников упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах области. «Разрушения незначительные — посечение осколками фасадов домов и стекол. Пострадавших нет»,— написал господин Дрозденко в телеграм-канале.

В результате атаки начался пожар на объекте Минобороны РФ, находящемся недалеко от поселка Большая Ижора. Власти эвакуировали более 600 жителей, четверо граждан, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью. Въезд в поселок временно был закрыт.

Режим охранной зоны сняли лишь к 19:00 6 июня: жителей, которые находились в пунктах временного размещения, доставили домой. Специалисты не выявили загрязнение воздуха. При этом Александр Дрозденко заявил, что в поселке в ближайшие дни сохранится ряд ограничений. Так, продолжится проверка лесного массива и пляжей: «Зоны, которые еще могут быть небезопасны, огорожены сигнальными лентами и обозначены информационными табличками с предупреждением. Также в этих зонах будет организовано дежурство правоохранительных органов». Губернатор попросил жителей области воздержаться от поездок в пострадавший район.

Автомобильное движение между Лебяжьим и Большой Ижорой, которые находится в 9 км друг от друга, ограничено уже сутки. Также временно прекращено движение электричек на участке Ломоносов — Калище. Власти запустили альтернативные автобусы по объездному маршруту.

«Продолжаются работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов на участке автомобильной дороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжье. Въезд в населенные пункты открыт. Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет»,— написал Александр Дрозденко днем 7 июня.

В Санкт-Петербурге в результате атаки пострадали три человека, они были выписаны домой, заявил губернатор города Александр Беглова. О повреждениях инфраструктуры власти не сообщали. Утром 6 июня временно был закрыт на въезд и выезд город Кронштадт. Около 11:00 в администрации Кронштадтского района сообщили, что ограничения отменены, въезд восстановлен.

Из-за атаки в городе был досрочно завершен фестиваль «Паруса Кронштадта», который проходил в парке «Остров Фортов» с 4 по 7 июня, оповестил жителей вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Атака БПЛА в субботу стала второй за прошедшую неделю. В среду, 3 июня, в первый день проведения ПМЭФ-2026, над территорией Ленобласти было сбито 59 беспилотников. В Лужском районе из-за падения обломков повреждены четыре частных жилых дома. В Петербурге были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Несколько объектов также повреждены. Петербуржцы наблюдали столб черного дыма над городом. Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 сообщил, что БПЛА ударили по Угольной гавани.

Надежда Ярмула