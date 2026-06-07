Главные новости к утру 7 июня

Вице-премьер России Александр Новак в разговоре с американским телеканалом NBC News заявил, что Россия остается открытой к улучшению отношений с США. По его словам, сейчас «мяч на стороне» Вашингтона.

Аэропорты Москвы Домодедово и Внуково вернулись к работе без ограничений спустя более 40 часов, сообщила Росавиация.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США одобрило продление срока переговоров о покупке контрольного пакета акций сербского нефтеперерабатывающего завода NIS венгерской нефтегазовой компанией MOL у «Газпром нефти» до 16 июня.

Уполномоченные по правам человека в России и Украине Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец будут передавать справки и другие документы для граждан. Об этом стороны договорились во время встречи 5 июня.

США предоставят союзникам по Персидскому заливу иранские активы для возмещения ущерба, нанесенного Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня. Операция стала ответом на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от острова.

Армия США готовится привести в исполнение смертный приговор в отношении четырех заключенных, если президент отдаст такой приказ. Об этом сообщает телеканал ABC News. Это может стать первым случаем смертной казни военнослужащего в США за полвека.

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 488. Число смертей от заболевания увеличилось до 86.

Минимум 12 человек пострадали в массовой стрельбе в городе Толидо штата Огайо недалеко от фестиваля Old West End. По версии полиции, было два стрелка, они стреляли друг в друга. Подозреваемых еще не нашли.