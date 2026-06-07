США продлили срок заключения сделки по NIS до 16 июня

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США одобрило продление срока переговоров о покупке контрольного пакета акций сербского нефтеперерабатывающего завода NIS венгерской нефтегазовой компанией MOL у «Газпром нефти» до 16 июня.

«После продления лицензии, предоставленной 22 мая 2026 года, переговоры существенно продвинулись вперед, и текущее дополнительное продление лицензии позволяет завершить подготовку документации по сделке»,— указано сообщении MOL, опубликованном на сайте Будапештской фондовой биржи.

В октябре 2025 года США ввели санкции против сербского NIS из-за российского контроля в структуре собственности предприятия. В конце мая этого года OFAC продлил период переговоров до 6 июня. OFAC также продлило разрешение на операционную деятельность самого сербского завода до 16 июня. Соглашение между венгерской MOL и «Газпром нефтью» о потенциальной покупке 56,15% акций NIS было подписано в январе.